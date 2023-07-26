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Giriş Tarihi: 26.7.2023 22:59 Son Güncelleme: 26.7.2023 23:00

Patatesli Tahdig Tarifi: MasterChef Patatesli Tahdig nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2023 All Star yarışmasında İran lezzetlerinden Patatesli Tahdig yemeği gündem oldu. Yarışmada yapılışını izleyenler yoğun olarak Patatesli Tahdig tarifini merak ederek Patatesli Tahdig nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Patatesli Tahdig Tarifi ve tüm detaylar.

Patatesli Tahdig Tarifi: MasterChef Patatesli Tahdig nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2023 son bölümde Patatesli Tahdig yemeği yapıldı. Yemeğin tarifini öğrenmek isteyenler yoğun olarak Patatesli Tahdig nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

PATATESLİ TAHDİG NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

PATATESLİ TAHDİG MALZEMELERİ

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet patates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Sos İçin:

  • ¼ çay kaşığı zerdeçal
  • 1 tutam safran
  • 4 yemek kaşığı sıcak su

Pilav İçin:

  • 2 litre su
  • 2 su bardağı basmati pirinç
  • 2 litre su
  • 1 yemek kaşığı tuz

PATATESLİ TAHDİG YAPILIŞI

  1. Öncelikle safranı havanda dövün, sıcak suyu zerdeçal ile karıştırarak bekletin.
  2. Patatesleri ince biçimde halka olarak dilimleyerek soğuk su içerisine koyun.
  3. Yıkadığınız pirinçleri kaynayan suda 7 veya 8 dakika haşlayın, haşladığınız pirinçleri süzerek bekletiniz.
  4. Zeytinyağı, tereyağı 1 yemek kaşığı safranlı sosu orta derecede ısıtın. Patatesleri boşluk kalmayacak şekilde tava üzerine diziniz ve 10 dakika hafiften yumuşayana kadar pişirin.
  5. Pirinçleri, patateslerin üzerine serpin ve spatulayla hafif olarak bastırınız. Pilav aralarına açtığınız boşluklara safranlı sos ekleyiniz.
  6. Yaklaşık 20 dakika tavanın kapağına bez sarılı şekilde ocağı kısarak pişiriniz.
  7. 15 dakika demlenmesi için bıraktığınız pilavı ters çevirerek servis tabağına koyunuz.

Afiyet olsun.

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Patatesli Tahdig Tarifi: MasterChef Patatesli Tahdig nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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