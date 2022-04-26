Patenli çocuk peşine takıldığı otobüsün altında kaldı

TEKERİN ALTINDA KALDI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle Emre Aydın otobüsün arka tekerleğinin altında kaldı. Arkadaşı İskender Oğuz ise kolundan yaralandı. Olayı fark eden şoför hemen otobüsü sağa çekti. Vatandaşlar ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Emin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.