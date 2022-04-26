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Giriş Tarihi: 26.4.2022 10:58 Son Güncelleme: 26.4.2022 11:20

Patenli çocuk peşine takıldığı otobüsün altında kaldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Patenli çocuk peşine takıldığı otobüsün altında kaldı

Antalya'da 13 yaşındaki patenli Emin Aydın, tutunduğu hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalarak can verdi. Küçük çocuğun cansız bedeni gözyaşları içinde Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verilirken Ukraynalı anne ayakta durmakta güçlük çekti.

Akıllara durgunluk veren kaza dün saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi, Avni Tolunay Caddesi üzerinde meydana geldi. S.G., idaresindeki özel halk otobüsü, kent merkezine seyir halindeyken, iddiaya göre aracın arka bölümüne 3 patenli çocuk tutundu.

TEKERİN ALTINDA KALDI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle Emre Aydın otobüsün arka tekerleğinin altında kaldı. Arkadaşı İskender Oğuz ise kolundan yaralandı. Olayı fark eden şoför hemen otobüsü sağa çekti. Vatandaşlar ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Emin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı kazada İskender Oğuz ise kolundan yaralanırken Emin Gökalp (14) ise yara almadan kurtulmuştu.

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Patenli çocuk peşine takıldığı otobüsün altında kaldı
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