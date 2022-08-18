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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Patentlerini aldılar umut oldular

Üstün yetenekli gençler: Kırıklar için sığır, tavuk kemiği ile yumurta kabuğu karışımı bir ürün tasarladık. Sağlık çalışanlarının kullandığı siperliğin havasını temizleyen hepafiltre ürettik

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Patentlerini aldılar umut oldular
Türk Patent Kurumu tarafından açılan "Patentle Türkiye" yarışmasının şampiyonları SABAH'a konuştu. Gençler, projelerini üstün yetenekli çocukların kendini geliştirme imkânı bulduğu Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'nde (BİLSEM) üretti. Balıkesir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Nihan Dide Atabay ve Cemre Cemile Özdemir, kırılan kemiklerin daha kolay kaynamasını sağlayacak buluşa imza attı. "Atık Biyokütle Kaynaklarından Sentezlenen Antimikrobiyal ve Antioksidan Özellikli Biyoseramikler" ürünü birinciliğe layık görüldü. İnsan vücudunun ürünü kolay kabul etmesi için sığır ve tavuk kemiği ile yumurta kabuğu karışımı ile tasarlanan ürünün vücuda daha kolay adapte olduğu tespit edildi. Kemik dokusundaki enfeksiyonun önüne geçmek için de mercan özütü kullanıldığı ürün, operasyon sonrası oluşabilecek risklerin de önüne geçecek.
Kırıklar için halihazırda sentetik bir madde kullanıldığını aktaran mucitler, "Vücut bazen maddeyi istemeyebiliyor. Vücut çok kolay bir şekilde reddedebiliyor bunu. Sentetik bir materyal sonuçta. Doğal yollarla yaptığımız ürünü vücut daha kolay kabul edecek, iyileşme süreci hızlanacak. Yaptığımız ürün çok uyguna mal edilebilecek. Böylelikle hastanın ürüne ulaşılabilirliği artırılacak. Maddi durumu iyi olmayan hastalar da tedaviden yararlanabilecek" bilgisini verdiler.

PEK ÇOK ALANA HİZMET EDECEK
Yarışmada ikinci olan proje "İnternet tabanlı 8x8 insansız kar ve buzlanmayla mücadele aracı" oldu. Araç, İzmir Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri Yağız Murat Özkan, Sudenaz Direm, Orkun Arda ve Oytun Kalfa tarafından tasarlandı. Ürün hakkında bilgi veren Direm, aracın kar ve buzlanmayla mücadele alanında kullanılacağını, iş makinelerinin ulaşamadığı yerlere erişip zor durumda bulunan insanlara yardım etmek için tasarlandığını belirtti. Direm, "Araç, uzaktan kontrol edilecek. Modüler bir araç. Üstünde güneş panelleri var. Aynı zamanda çevreci, kendi elektriğini kendi üretiyor. Tarım alanında da değerlendirilebilir. Toprağa zarar vermeden araziyi tarayıp tohum ekme, tarla biçme işlerinde kullanılabilir" ifadesini kullandı.

RAHATLIK SAĞLAYACAK
"Bioarıtma Siperlik" buluşuyla İzmir Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Taha Mert Aslan, sağlık çalışanlarının yoğunlukla kullandığı siperliğin solunum havasını temizleyen hepafiltre üretti. Projesi yarışmada 3. oldu. Ürün, temiz havayı fan yardımıyla yüze üflüyor. Özellikle kapalı ortamlarda kolaylık sağlıyor. Aslan, "Pandemi henüz bitmiş değil. Siperlik sayesinde vaka sayılarının azalacağını düşünüyorum" dedi.

ÖDÜLLERİ BAKANLARDAN
Patentle Türkiye Yarışması'nda ilk 30'da yer alan öğrenciler ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan aldı. Yarışmanın birincisine 20 bin lira, ikincisine 15 bin lira, üçüncüsüne 10 bin lira, dördüncü ve beşincisine 5 biner lira, 6-10. sırada yer alan öğrencilere 4'er bin lira, 11-20. sırada yer alanlara 3'er bin lira ve 21-30. sırada bulunanlara 2'şer bin lira ödül verildi.

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Patentlerini aldılar umut oldular
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