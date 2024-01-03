Patlayan cep telefonu evi yaktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186. Sokak'taki bir apartmanın son katında şarjdaki cep telefonu bataryasının patlamasının ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında daire hasar gördü. Anne ve çocuklarının tedavileri hastanede devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.