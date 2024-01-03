Haberler Yaşam Haberleri Patlayan cep telefonu evi yaktı
Giriş Tarihi: 4.1.2024

Patlayan cep telefonu evi yaktı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Patlayan cep telefonu evi yaktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186. Sokak'taki bir apartmanın son katında şarjdaki cep telefonu bataryasının patlamasının ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında daire hasar gördü. Anne ve çocuklarının tedavileri hastanede devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı
ABD, İngiltere ve Almanya'nın da arasında olduğu 12 ülke Husileri hedef aldı
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! İşte Türkiye'yi çağ atlatacak yeni kararlar
Filistin'e destek paylaşımı yapmıştı: Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a Fransa'da gözaltı
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
‘Evde kuralları ben belirlerim’
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama! 103 ölü var
ARKADAŞINA GÖNDER
Patlayan cep telefonu evi yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA