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Giriş Tarihi: 27.2.2024 16:26 Son Güncelleme: 27.2.2024 16:29

Patnos'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Patnos’ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, 14 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, silahla vurulan H.E'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Y.E. ile Ö.E. ise ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

H.E'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın faili veya failleri olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Patnos'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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