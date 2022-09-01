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Giriş Tarihi: 2.9.2022

Patron robot

Çin’de bir şirket, CEO’luk görevine ilk kez bir yapay zekâ robot atadı. Kadın olduğunun altı çizilen robotun organizasyon ve verimliliği artıracağı, iş akışını düzene sokacağı ve kaliteyi yükselteceği belirtildi

Patron robot
Çin merkezli mobil oyun ve metaverse şirketi NetDragon Websoft, CEO'luk görevine robot atayarak bir ilki gerçekleştirdi. Şirket tarafından 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yan kuruluşu Fujian NetDragon Websoft'un CEO'luğuna Tang Yu adlı yapay zekâ destekli insansı kadın sanal robotun getirildiği duyuruldu. Tang, dünyadaki ilk robot yönetici unvanını kazandı.

'BÜYÜMEMİZİ SAĞLAYACAK'
Şirket, robotun organizasyon ve verimlilik departmanının ön saflarında olacağını, operasyonları denetleyeceğini, iş akışını düzene sokacağını ve kaliteyi artıracağını bildirdi Tang'ın, işyerinin çalışanlar için adil ve verimli olmasını sağlayacağı da kaydedildi. Şirketin başkanı Dr. Dejian Liu, "Yapay zekânın, kurumsal yönetimin geleceği olduğuna inanıyoruz. Tang'ı atamamız, işimizi yürütme şeklimizi dönüştürecek ve stratejik büyümemizi yönlendirecek" dedi. Facebook'un adını değiştirmesinin ardından dikkatleri üzerine çeken metaverse dünyası her geçen gün büyüyor. Meta'nın yanı sıra Microsoft ve Bytedance gibi dev şirketlerin de yatırımlarıyla sanal evren pazarının değerinin 2025'te 280 milyar dolara ulaşması bekleniyor. DIŞ HABERLER

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Patron robot
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