Pekşen kızı iddialara yanıt verdi: “Babamın ölümünün aşıyla hiçbir ilgisi yoktur”

CHP eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti. Bir süredir Ankara'daki özel bir hastanede tedavi gören 25'nci ve 26'ncı Dönem CHP Trabzon Milletvekili Pekşen yaşamını yitirdi. Pekşen'in ölüm sebebiyle ilgili ortaya atılan iddialar gündem yarattı. Pekşen'in kızı Ezgi Pekşen, babasının koronavirüs aşısı yüzünden öldüğü iddialarına tepki gösterdi.

BU DURUMUN AŞIYLA İLGİSİ YOKTUR

Ortaya atılan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Pekşen, babasının ölümünün koronavirüs aşısıyla ilgisi olmadığını vurguladı. Pekşen, "Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına hayatımızın en acı günlerinden geçerken bu açıklamayı yapmak zorunluluğunu hissediyorum. Kıymetli babam Haluk Pekşen ne zatürre ne Covid ne de aşı sebebiyle hayatını yitirmiştir.

Benim canım babam her zamanki gibi elinden gelen tüm mücadeleyi verdi ancak 1 ay dayanabildi. Yaşadığımız bu acıyı hazmedemiyoruz, yüreğimiz yanıyor. "Size anjiyo yapalım" demek yerine "size endoskopi yapalım" deseler şuan Haluk Pekşen aslanlar gibi yanımızda olacaktı.

Ancak babama konulan yanlış teşhis gibi yanlış bilgilerle insanların kandırılmasını kendi vicdanımıza yediremeyiz. Babamın durumunun aşı ile hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.