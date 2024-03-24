‘Pelerinsiz kahramanlar’

Kocaeli Darıca'da yaşayan yardımsever 90 kadın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelmek zorunda kalan ailelere yardım eli uzatabilmek için geçtiğimiz yıl gönüllülük hareketi başlattı. Yardımsever kadınlar, hayırseverlerin de desteğiyle gıdadan giyime, ev eşyalarından kişisel bakım ve oyuncaklara kadar yüzlerce ürün temin etti. Gönüllü kadınlar, Melek Kocabıyık Altay'ın koordinesinde önce Yardım Ekibi Derneği, ardından da dernek bünyesinde sosyal market kurdu. Öncelikli olarak sığınmaevinden ayrıldıktan sonra yeni bir hayata başlayan hanımlara yardım eli uzatabilmek hedefiyle kurulan sosyal market, yüzlerce ürünle donatıldı. Darıca Kaymakamlığı ile koordineli çalışan Yardım Ekibi Derneği'ne başvuran kadınlara temel ihtiyaç malzemelerinden ev eşyalarına kadar birçok ürün temin ediliyor.