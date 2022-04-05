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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Pencereden bakarken gözünden vuruldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Pencereden bakarken gözünden vuruldu
Adana'da, Hayriye Aten (60), duyduğu silah sesi üzerine pencereden bakarken gözünden vuruldu. Olay, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil içinden tüfekle havaya ateş edildi. O sırada evinde olan Hayriye Aten, pencereyi açarak dışarı doğru bakınca gözünden vuruldu. Kanlar içinde kalan 5 çocuk annesi kadın, eşi ve oğlu tarafından hastaneye götürüldü. Kadının gözünde saçma olduğu tespit edildi. Talihsiz kadının eşi Sait Aten (62), "Yanına gittiğimde gözünü tutuyordu, her yer kan içindeydi. Burada magandalar havaya hep ateş açıyorlar" dedi. Hayriye Aten'in gözünün içindeki saçmanın ameliyatla alınacağı öğrenildi.

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