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Giriş Tarihi: 9.11.2021 19:31

Pendik Belediyesi yaptı! 45 günde tamamlanan Aydos Orman Caddesi hizmete girdi

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Pendik Belediyesi yaptı! 45 günde tamamlanan Aydos Orman Caddesi hizmete girdi

Pendik Belediyesinin yoğun gayretleriyle 45 günde tamamlanan Aydos Orman Caddesi hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin  “1.5 kilometrelik bir yol ama üç ilçeyi bağlayan kritik bir öneme sahip yol. İki aracın zor geçtiği bu yolu duble yol haline getirdik. Hayırlı olsun” dedi ve yolu ilk kez aracıyla test etti.

Tamamen Pendik Belediyesi imkanlarıyla tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen Aydos Orman Caddesi için bugün açılış töreni düzenlendi. Kaymakam Hülya Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, siyasi parti temsilcileriyle, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Aydos Orman yolunu genişletmenin bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak "1.5 kilometrelik bir yol ama 3 ilçeyi bağlantısını sağlayan kritik bir öneme sahip. İki aracın zor geçtiği bu yolu duble yol haline getirdik. Bu yolun güvenlik ve yangın anlamında da Aydos Ormanı'na hizmeti olacak" dedi.


YANGIN TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ


Açılış törenine katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, genişletilen Aydos Orman Caddesi'nin acil durumlar açısından da büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Son yıllarda artan orman yangınlarına değinen Erol Kaya, "Çok yangın yaşadık. Aydos bizim ciğerimiz. Bir yangın durumunda buraya ciddi müdahalede bulunmak lazım" diye konuştu.


AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür ederek "Böyle bir yolu kısa sürede bitirdiğiniz için teşekkür ederiz. 1.5 kilometrelik bu yol kazasız olsun, güzellikleri birbirine kavuştursun" dileğinde bulundu.


DUBLE YOL OLDU, KAZA RİSKİ AZALDI


Araçlar açısından dar olması sebebiyle sık sık kazaların yaşandığı Aydos Orman Caddesi yol genişletme çalışması sonrası 8 metrelik genişliğe sahip oldu. Yenilenen yolda hava ve zemin şartlarına dayanıklı 4 katmanlı imalat yapıldı. Çift şerit gidiş geliş trafik düzenine sahip caddede hız kesicilerin de konulmasıyla kaza riski minimuma indi.

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Pendik Belediyesi yaptı! 45 günde tamamlanan Aydos Orman Caddesi hizmete girdi
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