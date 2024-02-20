Pendik Kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı şüphelileri tutuklandı

Pendik Kaymakamlığı'nın Batı Mahallesi'nde bulunan lojmanının bulunduğu sokağa gelen motosikletli iki kişi 16 Şubat gecesi lojmanın önünde bulunan polis noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçmış, saldırıda ölen yada yaralanan olmazken olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tüm hızıyla devam eden soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerden 7 suç kaydı olduğu belirlenen S.Ö.'nün adli makamlarca tutuklanmasının ardından 31 suç kaydı olduğu belirlenen firari şüpheli S.K. da polis ekiplerince yakalandı.

"OLAYA KARIŞMADIM"

Şüpheli S.Y. ifadesinde, "Şüpheli S.Ö.'nün bana iftira atmış olabileceğini düşünüyorum. Olay tarihinde Ataşehir'de ablamın evindeydim. HTS kayıtlarına bakıldığında o saatler içerisinde orada olduğum görülecektir. Olay anında ben ablamın evinde olmamakla beraber ablamın aracı ile mahallede geziyordum. Ataşehir dışına çıkmadım. Genelde aranmam olduğu için ablamda kalırım. Bu, bizim eve polis gelebileceği sebebiyle bir önlemdir. Bir sonraki gece bir arkadaşımın Şile'de bulunan ve abisine ait olan eve geçtim. Kuş uçurmak için oraya gitmiştik. Güvercin besleme hobim vardır. Gece olduğunda polisler gelerek bizi yakaladılar. Karakola gidene kadar olayın ne olduğunu bilmiyordum. Tüfekle güvercinlere gelen atmacalara ateş ettiğimiz için polis geldiğini zannettik" diyerek suçsuz olduğunu ileri sürdü.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.