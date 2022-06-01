‘Pendik modern yaşam alanı olacak’

PendikOrta ve Dumlupınar Mahallelerinde 1. Etap Kentsel Dönüşüm çalışması başladı. Pendik Belediyesi ekipleri çevre güvenliği alarak tahliye süreci tamamlanan yapıları yıkıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı toplam 2 bin 81 bağımsız bölüm inşa edecek. 2020 yılında başlanan çalışmalarda tespit ve uzlaşma görüşmeleri sonucunda anlaşmaya varılan hak sahiplerinin tahliye ettiği 447 yapının yıkılacağı proje alanında bin 442 bağımsız bölüm yer alacak. Yıkım işleminin tamamlanmasının ardından bölgeye deprem ve afetlere karşı güvenli modern yapılar yapılacak. Orta ve Dumlupınar Mahalleleri 1. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışması kapsamında bin 826 konut ve 255 dükkân olmak üzere toplam 2 bin 81 bağımsız bölüm inşa edilecek.Pendik'te çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını ifade eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum da bu bölgemizle ilgili yakından ilgileniyor. Artık dönüşümü başlattık. Burası yeni yolları, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla Pendik'e yakışır modern yaşam alanı olacak. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.