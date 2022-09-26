Haberler Yaşam Haberleri Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı 2 Ekim’de açılıyor
Giriş Tarihi: 26.9.2022 20:19

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı 2 Ekim’de açılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Uçak inmeyen yere havalimanı mı yapılır? Bu ne demek arkadaşlar Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer’ dediği Sabiha Gökçen Havalimanı metroya kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı 2 Ekim’de açılacağını belirtti.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı 2 Ekim’de açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının 2 Ekim'de yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden #U Çalışıyor, İstanbul #Ulaşıyor etiketiyle açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Kadıköy'den Havalimanına kesintisiz metro bağlantısı Pazar günü milletimizin hizmetinde!" ifadelerine yer verdi.

12 Eylül'de hattın test sürüşüne katılan Bakan Karaimsailoğlu yaptığı açıklamada, ""Bu hattımız Kadıköy meydandan başlayarak yine Uzunçayır, Maltepe, Göztepe, Anadolu Adliyesi ve Pendik D100'ü takip eden hattın 7,4 kilometrelik Sabiha Gökçen bağlantısı. Burada günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımız sayılı günler sonra İstanbullularla buluşacak. İnşallah, dünyanın en önemli havalimanlarından birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanında da raylı sistem bağlantısını sağlayarak, buradaki hizmeti, konforu, güvenliği de artırmış olacağız" diye konuşmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Kabine Toplantısı kritik kararlar için bugün toplandı; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
Son dakika | Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
Almanya'da enerji savaşları! Eyaletler birbirine girdi
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
Son dakika | Eşcinsel uygulamasında bir hakim! Şantaj iddiası garip ilişki yumağını ortaya çıkardı
İşte Faroe Adaları'nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan şampiyon oldu!
TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi belli oldu mu?
THY Körfez'i de Avrupa'yı da solladı! Beş büyükler İstanbul'a yenildi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı 2 Ekim’de açılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA