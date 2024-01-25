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Giriş Tarihi: 25.1.2024 13:44

Pendiksporlu Kappel'e Maltepe'de emniyet şerit ihlali yaparken ceza kesildi

Pendikspor'un Surinamlı futbolcusu Leandro Kappel, polis ekiplerinin Maltepe'de yaptığı denetime takıldı. Emniyet şerit ihlali yapan Süper Lig oyuncusu ne olduğunu anlayamayınca kulüpten bir görevliyi telefonla aradı. Telefondaki kişinin Kappel'e tercümanlık yapıp durumu anlatmasının ardından polis tarafından Kappel'e 6 bin 439 lira para cezası kesildi.

İHA
Pendiksporlu Kappel’e Maltepe’de emniyet şerit ihlali yaparken ceza kesildi
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulunduran ve emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Maltepe D-100 karayolu İdealtepe mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında, araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere de ceza yazıldı.

Pendikspor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Hollanda asıllı Surinamlı futbolcu Leandro Kappel ise polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetime takıldı. Otomobiliyle emniyet şeridine girerek trafik kurallarına uymayan Süper Lig oyuncusu polis ekipleri tarafından fark edilerek durduruldu. Ekiplerin kimlik kontrolünün ardından aracından indirilmek istenen ünlü forvet bir süre aracında bekledikten sonra aracından indi. Kappel, ehliyetinin kontrol edilmesinin ardından Türkçe bilmemesi ve trafik polisleriyle anlaşamaması üzerine kulüpten bir görevliyi aradı. Telefondaki kişinin kendisine durumu izah etmesini isteyen Kappel, telefonunu polis memuruna verdi. Durumun kendisine anlatılması sonrasında Pendikspor'un forvet oyuncusu Leandro Kappel'e emniyet şeridine girdiği gerekçesiyle 6 bin 439 Türk lirası idari para cezası kesildi. Ceza yedikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ünlü futbolcu aracına binerek denetim noktasından hızla uzaklaştı.

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Pendiksporlu Kappel'e Maltepe'de emniyet şerit ihlali yaparken ceza kesildi
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