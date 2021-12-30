Pendik’te 7 yaşındaki kızını öldüren baba tutuklandı

Kavakpınar Mahallesi'nde 12 Aralık'ta 7 yaşındaki kızı D.Ö.'yü bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan ve hastaneye kaldırılan baba Habip Ö.'nün tedavisi tamamlandı.

Polis ekiplerince Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Habip Ö. soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarıldı.

Savcılık, ifadesini aldığı baba Habip Ö.'yü tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Habip Ö. kızını kendisinin öldürmediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Kızım, eşimin dostunun gönderdiği 2 şahıs tarafından öldürülmüştür. Bu şahıslar elime maket bıçağı vererek bileklerimi kestirdiler. Boğazımı da bu bıçakla kestiler. Ben eve geldiğimde kızım yerde hareketsiz yatıyordu. Odasına götürdüler. Bana bir not yazdırdılar. Şu an boğazım delindiği için konuşmakta zorlanıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli baba Habip Ö.'nün "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.