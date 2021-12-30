Haberler Yaşam Haberleri Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren baba tutuklandı
Giriş Tarihi: 30.12.2021 15:57

Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren baba tutuklandı

AA
Pendik’te 7 yaşındaki kızını öldüren baba tutuklandı

Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan baba, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kavakpınar Mahallesi'nde 12 Aralık'ta 7 yaşındaki kızı D.Ö.'yü bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan ve hastaneye kaldırılan baba Habip Ö.'nün tedavisi tamamlandı.

Polis ekiplerince Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Habip Ö. soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarıldı.

Savcılık, ifadesini aldığı baba Habip Ö.'yü tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Habip Ö. kızını kendisinin öldürmediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Kızım, eşimin dostunun gönderdiği 2 şahıs tarafından öldürülmüştür. Bu şahıslar elime maket bıçağı vererek bileklerimi kestirdiler. Boğazımı da bu bıçakla kestiler. Ben eve geldiğimde kızım yerde hareketsiz yatıyordu. Odasına götürdüler. Bana bir not yazdırdılar. Şu an boğazım delindiği için konuşmakta zorlanıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli baba Habip Ö.'nün "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Uzaktan eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap geldi!
İtirafçı PKK'nın çirkin yüzünü anlattı! Elebaşı Duran Kalkan’ın lakabı bakın neymiş!
İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası! Adım adım takibin ayrıntılarına SABAH ulaştı
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! SABAH, HDP vekilin kardeşi ve katilin ifadelerine ulaştı
Son dakika | Başak Cengiz İstanbul'da katledilmişti: Samuray kılıçlı cani vahşet anında bunları söylemiş!
Mehmet Ali Erbil'in 'dekolte' açıklaması Ece Ronay'ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: TBMM'ye sunuldu...
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kılıçdaroğlu'na görüşme yanıtı: Emrivaki taleplere karşılık vermemiz beklenmesin
SON DAKİKA | Memur olmak isteyenler dikkat! Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren baba tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA