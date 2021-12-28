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Giriş Tarihi: 28.12.2021 19:37 Son Güncelleme: 28.12.2021 19:38

Pendik’te akıllı konteyner dönemi başlıyor

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Pendik Belediyesi İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan aldığı hibeyle akıllı konteyner projesini hayata geçiriyor. Kent genelinde 40 noktaya yerleştirilecek akıllı konteynerler güneş enerjisiyle çalışma, kendinden sıkıştırma, dolduğunda ekiplere haber verme gibi akıllı ve çevreci özelliğe sahip olacak.

Çevre ve tasarruf konusunda teknolojiye yatırımlarını sürdüren Pendik Belediyesi "Akıllı Atık Konteyner" Projesini hayata geçiriyor. İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan (İSTKA) aldığı hibeyle üretilecek konteynerler güneş enerjisiyle çalışacak.

Kendinden sıkıştırma özelliğine sahip olacak akıllı konteynerler "WEB tabanlı sistemle" takip edilecek. Dolduğunda ekiplere haber verecek. Böylece çöp kamyonları periyodik yerine yalnızca dolduğunda konteynerleri alarak yakıt tasarrufu sağlayacak. Bu sayede havaya daha az karbon salınmış olunacak. Proje ortakları ÇEVKO, Pendik Kaymakamlığı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi de üretim sürecine destek verecek.

ÖZEL VE KAMUYA AİT KURUMLAR BİLGİLENDİRİLECEK

Akıllı konteynerlerdan maksimum kapasitede verim alınması için geri dönüştürülebilir atıklar konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Bunun için Pendik Belediyesi özel ve kamuya ait kurumları bilgilendirecek.

Muhtarlar, okul yöneticileri ve de özellikle site sakinleri için toplantılar düzenlenerek geri dönüşüme destek olunması istenecek. Önümüzdeki yaz hizmete girecek akıllı konteynerler tam kapasite çalıştığında geri dönüşüm sürecine önemli derecede katkı sağlayacak.

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Pendik’te akıllı konteyner dönemi başlıyor
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