Pendik’te “ayağımı ezdin” cinayeti

İstanbul Pendik'te araçla ayağını ezdiği öne sürülen kişi tarafından bıçaklanan 32 yaşındaki Serdar Akkuş hayatını kaybetti. Olay, 2 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Akkuş (32) otomobili ile ilerlerken Hasan E.'nin ayağını ezdi. Durumu farketmeyen Serdar Akkuş, H.E.'nin küfür etmesi üzerine otomobilinden inerek geri geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Serdar Akkuş, boğazından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı halde börekçiye sığınan Serdar Akkuş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Medikal Park Hastanesine kaldırıldı. Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Hasan E. ise polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "Kasten Öldürme" suçundan tutuklandı.