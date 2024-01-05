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Giriş Tarihi: 5.1.2024 09:24

Pendik’te feci kaza! Virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: Yaralılar vr

İstanbul Pendik'te virajı alamayan araç bariyerlere çarptı. Feci kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Pendik’te feci kaza! Virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: Yaralılar vr

Pendik'teki olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Özmenteş hakimiyetindeki Tempra marka 32 ACC 460 plakalı araç, Kaynarca mevkiine geldiği sırada virajı alamayarak önce bariyerlere çarptı, ardından metrelerce sürüklendi.

2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada aracın içinde bulunan sürücü Şahin Özmenteş, yolculardan Nihat Çakar, Melike Güney ve Nur isimli kişilerden ikisi ağır olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı. Olayda araç kullanılamaz hale geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Pendik’te feci kaza! Virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: Yaralılar vr
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