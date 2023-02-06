Pendik’te kar yağışı kazaya sebep oldu! Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Kurtköy gişeler sapağı, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yağan kar ile birlikte kayganlaşan yolda kayan bir otomobil, önünde seyir halinde bulunan şehirler arası yolcu taşıyan otobüsle çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisi ile otomobil savrulurken, otobüs ise yol kenarında bulunan bariyerlere vurarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.