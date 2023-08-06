Pendik’te kaza! Alkollü sürücü evin duvarına çarptı

Evin duvarında da maddi hasara neden olan kazada çarpmanın etkisiyle aracın yakıt deposu patladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü sürücüye boyunluk takarak ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ve polis ekipleri de olay yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından alkollü sürücü hastaneye götürülürken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.