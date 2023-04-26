Pendik’te kaza: Servis aracı ile İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

"OTOBÜS MUHTEMELEN IŞIKLARDA DURMADI"

Kazanın ardından olay yerine gelen Sabiha Gökçen Havalimanı Kooperatif Başkanı Ahmet Çavuş, "Otobüsün bu kadar süratli olması, ışıklarda muhtemelen otobüs durmamıştı. Hiç hızını kesmeden gelmiş olabilir. Bu minibüs de çıkarken yeşilden sarı veya kırmızıya dönmek üzereyken çıkmasından her iki taraf bu süratle kaza yaptı. Yoksa 50-100 metre gerideki kırmızı ışıktan kalkacak olan bir otobüs bu şekilde bir kaza yapmaz. 6 tane yaralı olduğu söyleniyor" dedi.