Haberler Yaşam Haberleri Pendik'te korkutan anlar: Yeni aldığı araç alev alev yandı
Giriş Tarihi: 23.9.2022 17:45

Pendik'te korkutan anlar: Yeni aldığı araç alev alev yandı

İstanbul Pendik'te D-100 kara yolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araçtan dumanlar yükseldi. Araç sürücüsü durumu fark edince aracını sağa çekti. Kısa sürede alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken sürücü aracını yeni aldığını dile getirdi.

DHA
Pendik’te korkutan anlar: Yeni aldığı araç alev alev yandı

Pendik D-100 Karayolu Tavşantepe mevkinde saat 15.00 sıralarında Engin Şah Gültekin yönetimindeki 77 AAB 957 plakalı hafif ticari araç, Kartal istikametinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Emniyet şeridinde durdurarak araçtan inen sürücü yara almadan kurtulurken, alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerin olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Araç yangını nedeniyle D-100 Karayolu Kartal istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

"DAHA YENİ ALMIŞTIK"

Sürücü Engin Şah Gültekin "Seyir halindeyken araç yandı. Daha yeni almıştık. Araçta hararet de yoktu. Trafikte ilerlerken bir anda yanmaya başladı. Bende bir şey yok" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Seri cinayetler işlemişti! 2 polisi yaralayan Güven Güler tutuklandı
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT için FLAŞ açıklama! En net tarihi verdi: Sorunlarını çözmek bizim görevimiz
Son dakika: İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!
Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
Bursluluk Sınav Sonuçları Meb.Gov.Tr'de TIKLA SORGULA! İOKBS 2022 MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı!
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması!
Kalyon-Kolin ortaklığından mühendislik başarısı
SON DAKİKA: Tüketici ve konut kredisi için yeni dönem başlıyor: Karar Resmi Gazete'de! Tarih verildi
Son dakika: A Milli Takım Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldi! Milliler evinde Lüksemburg'a takıldı
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik'te korkutan anlar: Yeni aldığı araç alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA