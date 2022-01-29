Pendik’te Nermin Celep’i takside bıçaklayarak öldürmüştü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı!

NERMİN CELEP ARKADAŞINA 'KADIN NASIL KURTULACAĞIM BUNDAN' DİYE MESAJ ATMIŞ!

Ayrıca, Maktül Nermin Celep'in de olaydan önce arkadaşına, "Beni tehditle tutuyor. Nasıl kurtulacağım ben bundan. Uzak duramam diyor, kurşuna dizerim diyor" şeklinde mesaj attığı kaydedildi.