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Giriş Tarihi: 13.6.2022 22:12 Son Güncelleme: 13.6.2022 22:17

Pendik’te otomobil arıza yapan kamyonete çarptı: 4 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Pendik’te otomobil arıza yapan kamyonete çarptı: 4 yaralı

İstanbul Pendik Güzelyalı’da seyir halindeyken arızalanarak duran kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken 1 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, 21.00 sıralarında D-100 Karayolu üzeri Pendik Güzelyalı Köprüsü altı Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet seyir halindeyken arızalanınca sürücüsü tarafından hemen durduruldu. Bu sırada aynı istikamette ilerlemekte olan otomobil, aniden duran kamyonete arkadan çarptı.



4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde n çıkartılan 4 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1 tanesinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Pendik’te otomobil arıza yapan kamyonete çarptı: 4 yaralı
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