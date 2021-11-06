Pendik’te otomobil motosikletle çarpıştı: 5 yaralı

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobil, motosiklet ve bisiklet kullanılmaz hale geldi.