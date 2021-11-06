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Giriş Tarihi: 6.11.2021 22:52

Pendik’te otomobil motosikletle çarpıştı: 5 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Pendik’te otomobil motosikletle çarpıştı: 5 yaralı

Pendik’te alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil bisiklet ve motosiklete çarptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında Pendik Sapan Bağları Mahallesi Adil Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde ilerlemekte olan Muhammet Yusuf Ç.'nin kullandığı 41 AAF 693 plakalı otomobil önce bir bisiklete çarptı.

Ardından ise Zafer T.'nin kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpışan otomobil savrularak yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobil, motosiklet ve bisiklet kullanılmaz hale geldi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Pendik’te otomobil motosikletle çarpıştı: 5 yaralı
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