Pendik’te otomobil motosikletle çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, 22.00 sıralarında Pendik Sapan Bağları Mahallesi Adil Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde ilerlemekte olan Muhammet Yusuf Ç.'nin kullandığı 41 AAF 693 plakalı otomobil önce bir bisiklete çarptı.
Ardından ise Zafer T.'nin kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpışan otomobil savrularak yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobil, motosiklet ve bisiklet kullanılmaz hale geldi.