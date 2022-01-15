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Giriş Tarihi: 15.1.2022 08:51

Pendik'te polis aracı yandı! Alevler Hastaneye sıçradı

DHA
Pendik’te polis aracı yandı! Alevler Hastaneye sıçradı

Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği otoparkındaki bir polis aracı alev alev yandı. Alevler polikliniğin arşiv binasına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 03:00 sıralarında Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği otoparkında meydana geldi. Hastane bahçesinde park halinde bulunan 34 A 94159 plakalı resmi polis aracında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alev topuna dönen polis aracından yükselen alevler, hastane bahçesinde bulunan tek katlı arşiv binasına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucu, polis aracı kullanılamaz hale gelirken ve hastane arşivinde hasar oluştu. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Pendik'te polis aracı yandı! Alevler Hastaneye sıçradı
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