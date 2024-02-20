Pendik’te polis noktasına silahlı saldırı düzenlemişlerdi! 2’nci şüpheli tutuklandı

Olay, 16 Şubat Cuma günü saat 22.30 sıralarında Pendik Batı Mahallesi'ndeki kaymakamlık lojmanının bulunduğu caddede meydana geldi. Motosikletli 2 şüpheli lojmanın önünde görev yapan polislere ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Emniyet ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüphelilerin olaydan dakikalar önce aynı caddede bir daireden hırsızlık teşebbüsünde bulunan Salih Ö. ve Seyithan K. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan Salih Ö., Kadıköy'de yakalandı. Salih Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 31 suç kaydı bulunan diğer şüpheli Seyithan K. ise, düzenlenen operasyonla dün yakalanmıştı.Seyithan K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesine getirildi. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Seyithan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Seyithan K. ifadesinde, "Karakolda olayın anlatılması üzerine olayı öğrendim. Bunun dışında olaya dair bir bilgim yoktur. Olaya katıldığı söylenen Salih Ö.'yü çok uzun süredir tanırım. 3-4 yıldır aramızın kötü olması, birbirimizi sevmememiz nedeniyle görüşmeyiz. Bu yüzden bana iftira atmış olabileceğini düşünüyorum. 3-4 yıl önce bir tartışma yaşamıştık" dedi. Seyithan K. ifadesinin devamında olay anında Ataşehir'de olduğunu ve mahallede arabayla gezdiğini söyledi. Poliste 31 suç kaydığı olduğu öğrenilen Seyithan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)