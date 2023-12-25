Pendik’te TIR kaza yaptı: 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Mecidiye mevkisi Kuzey Marmara bağlantı yolu girişinde meydana geldi. Servan Demir'in kullandığı 06 BFP 28 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan TIR, yön tabelasına vurarak durabildi. Kazanın ardından TIR şoförü Servan Demir, araçta sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan Demir'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Demir, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KURUYEMİŞLER ÇEVREYE SAÇILDI

Kaza sırasında TIR'da hasar oluşurken, kuruyemişler ise çevreye dağıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek temizlik çalışması yaptı. Temizlik çalışmasından sonra otoyolun trafiği normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

