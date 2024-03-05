Pendik’teki katliam gibi kazada 2 şüpheli tutuklandı

İKİ SÜRÜCÜ DE TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheliler otobüs sürücüsü Ufuk Aydın ve araç sürücüsü Soner Kurt İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık iki şüpheliyi de tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik iki sürücünün de tutuklanmasına karar verdi.