Pendik’teki katliam gibi kazada 2 şüpheli tutuklandı

Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında meydana gelen kazada iddiaya göre Sultanbeyli istikametine seyir halinde bulunan araç sürücüsü Soner Kurt otoyolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı. Kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Gürsoy(68), Şükrü Okur(48), Melek Okur(44), Muhammet Alihan Okur(15), Ecrin Okur(11) olay yerinde hayatını kaybetti.
İKİ SÜRÜCÜ DE TUTUKLANDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheliler otobüs sürücüsü Ufuk Aydın ve araç sürücüsü Soner Kurt İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık iki şüpheliyi de tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik iki sürücünün de tutuklanmasına karar verdi.