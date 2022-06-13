Pera Müzesi Nerede? İstanbul Pera Palas Müzesi’ne Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?

1893 yılında inşa edilen ve 2005 yılından itibaren halka açık bir müze haline getirilen Pera Palas Müzesi ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe de dönem dönem ev sahipliği yapıyor. Sayısız koleksiyon parçasının sergilendiği müzenin içerisinde sergi salonları, eğitim salonları, Artshop, oditoryum ve Pera Cafe gibi özel alanlarda mevcut. Birçok etkinliğin planlanabildiği İstanbul Pera Müzesi ziyaret saatlerini müzenin web sitesinden takip ederek ziyaret edebileceğiniz gibi düzenlenen etkinliklere de sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Pera Müzesi Nerede? İstanbul Pera Palas Müzesi Nereye Bağlı?

Özel müzeler arasında yer alan İstanbul Pera Müzesi Beyoğlu ilçesine bağlıdır. Bu ilçeye bağlı olan Tepebaşı semtinde konumlanan müze tam konum olarak Asmalı Mescit Mahallesi'ndedir. İnşa tarihi 1893 yılına uzanan dünyaca ünlü müze 2005 yılında Suna ve İnan Kıraç Kültür Vakfı öncülüğünde halka açık bir nokta haline getirilmiştir.

Bu önemli ziyaret noktası sadece özel bir müze değil aynı zamanda da kültür merkezi özelliğiyle dikkat çeker. Yaklaşık olarak 10 bin eserin sergilendiği bu dev Pera Palas Müzesi resmi özel günlerde ve pazartesi günleri kapalı oluyor. Müzeye ait web sayfasından ya da sosyal medya adreslerinden kolayca bilgi edinebileceğiniz etkinliklerde oldukça makul fiyatlarla halka açık şekilde yapılıyor.

İstanbul Pera Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Mimar Achille Manoussos tarafından 1893 yılında büyük bir özenle hazırlanan Pera Palas son yıllarda popülerliğini artırmaya devam ediyor. Özellikle de tarih aşıklarının büyük ilgi gösterdiği bu kültür merkezine gitmek istiyorsanız öncelikle ziyaret saatlerini takip etmelisiniz. Tekli ve grup girişlerine göre çeşitli ücretleri bulunan Pera Palas Müzesi aynı zamanda engelli kişiler için de özel kolaylıklar sağlıyor.

Toplu taşıma ya da özel araçlarla kolayca ulaşılabilen müzeye gidiş için toplu taşıma tercih edecekseniz otobüs, dolmuş, Metro M2 ya da Marmaray hattını kullanabilirler. Ulaşım için başlayacağınız noktaya değişiklik gösterebilen hatlar için öncelikle Beyoğlu'na ulaşım sağlamanız gerekiyor. Asmalı Mescit Mahallesi'nde konumlanan müzeye ulaşım için sık tercih edilen otobüs hatları 32T, 35C, 38T, 46Ç, 55T, 66, 72T şeklinde olurken dolmuşla D-11 VE D-61 tercih edilebiliyor.