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Giriş Tarihi: 7.6.2022 14:56 Son Güncelleme: 7.6.2022 15:30

Perdeleme yöntemiyle kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu çaldılar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Perdeleme yöntemiyle kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu çaldılar

Şişli'de 2 kadın bir çocuktan oluşan hırsızlık şebekesi kaldırımda yürüyen kadının etrafını "perdeleme" yöntemiyle sararak cep telefonunu çaldılar.

Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine yansıyan biri 18 yaşından küçük ikisi kadın 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde yürürken cep telefonu çalınan H.A. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Şişli Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği bağlı ekipler, 4 Haziran'da Halaskargazi Caddesi'nde H.A'nın cep telefonunun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, H.A'nın çevresini saran ikisi kadın 3 kişiden birinin, şalını açarak perdeleme yaptığı, zanlılardan birinin telefonu çalarak diğerine verdiğini belirledi.

Yapılan araştırmada kimlikleri belirlenen 2 kadın ile suça karışan 11 yaşındaki çocuk kıskıvrak yakalandı.

Cumhuriyet savcısıyla yapılan görüşme sonucunda yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Diğer 2 zanlı ise Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Perdeleme yöntemiyle kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu çaldılar | Video

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Perdeleme yöntemiyle kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu çaldılar
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