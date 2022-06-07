Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine yansıyan biri 18 yaşından küçük ikisi kadın 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde yürürken cep telefonu çalınan H.A. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.
Şişli Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği bağlı ekipler, 4 Haziran'da Halaskargazi Caddesi'nde H.A'nın cep telefonunun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada kimlikleri belirlenen 2 kadın ile suça karışan 11 yaşındaki çocuk kıskıvrak yakalandı.
Cumhuriyet savcısıyla yapılan görüşme sonucunda yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Diğer 2 zanlı ise Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Perdeleme yöntemiyle kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu çaldılar | Video