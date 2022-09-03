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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Perili Köşk 449 milyon TL’ye satıldı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Perili Köşk 449 milyon TL’ye satıldı
Kadıköy'de "Küçük Dolmabahçe", "Saray Yavrusu" ve "Perili Köşk" gibi adlarla anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, hissedarları arasındaki anlaşmazlıktan dolayı mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı.
İstanbul Anadolu Adliyesi 1 No'lu Mezat Salonu'nda açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilen tarihi köşkün yeni sahibi ise alacaklı İş Bankası oldu. Geçen mart ayında Anadolu 25. İcra Dairesi'nce belirlenen 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruştan satışa çıkarılan köşk, 449 milyon 363 bin 500 liralık teklif veren İş Bankası'na satıldı.
Öte yandan 116 yıllık Ragıp Paşa Köşkü'nün sahiplerinin avukatlarınca, pazartesi günü satış işlemine itiraz edileceği öğrenildi.

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Perili Köşk 449 milyon TL’ye satıldı
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