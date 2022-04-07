Perpa’da esnafı 12’inci kattan atan kişi hakkında karar verildi

Şişli'deki ticaret merkezinde, 22 Şubat 2021'de meydana gelen olayda, Çağdaş Boyalı tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan aşağı atmış, 11'inci kata düşen Demirci sakat kalmıştı. Boyalı'ya önce asliye ceza mahkemesinde dava açılmış, daha sonra dosya ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.
(Esnaf İlyas Demirci)
AMELİYAT OLDUĞU İÇİN DURUŞMAYA GELEMEDİ
Çağdaş Boyalı'nın İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, karar duruşması yapıldı. Tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ile taraf avukatları duruşmaya katıldı. İlyas Demirci'nin ise ameliyat olduğu için duruşmaya katılmadığı bildirildi. Demirci'nin avukatı, sanığın eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirterek, bu suçtan cezalandırılmasını istedi.
ÖNCE ESNAF TOKAT ATTI
Davayla ilgili bir hafta önce mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı da Boyalı'nın haksız tahrik hükümleri uygulanarak cezalandırılmasını talep etmişti. Savcının mütalaasında, taraflar arasındaki kavganın başlama sebebinin taraflarca farklı şekilde anlatıldığı, ancak kamera görüntülerine göre ilk olarak şikayetçi esnafın, sanığın yüzüne tokat attığı belirtilmişti. Daha sonra sanığın, boğuştuğu müştekiyi çekerek asma kat korkuluğundan aşağı doğru düşürdüğü ve müştekinin bu düşme sonucu yaralandığı vurgulanmıştı.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Çağdaş Boyalı hakkında "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1,5 ile 4,5 yıl arasında hapis istemiyle İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açmıştı. Bu mahkeme ise suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğuna karar verip, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Çağdaş Boyalı, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.