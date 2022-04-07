Perpa’da esnafı 12’inci kattan atan kişi hakkında karar verildi

ÖNCE ESNAF TOKAT ATTI

Davayla ilgili bir hafta önce mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı da Boyalı'nın haksız tahrik hükümleri uygulanarak cezalandırılmasını talep etmişti. Savcının mütalaasında, taraflar arasındaki kavganın başlama sebebinin taraflarca farklı şekilde anlatıldığı, ancak kamera görüntülerine göre ilk olarak şikayetçi esnafın, sanığın yüzüne tokat attığı belirtilmişti. Daha sonra sanığın, boğuştuğu müştekiyi çekerek asma kat korkuluğundan aşağı doğru düşürdüğü ve müştekinin bu düşme sonucu yaralandığı vurgulanmıştı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Çağdaş Boyalı hakkında "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1,5 ile 4,5 yıl arasında hapis istemiyle İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açmıştı. Bu mahkeme ise suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğuna karar verip, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Çağdaş Boyalı, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.