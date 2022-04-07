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Giriş Tarihi: 7.4.2022 12:24 Son Güncelleme: 7.4.2022 12:25

Perpa’da esnafı 12’inci kattan atan kişi hakkında karar verildi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Perpa’da esnafı 12’inci kattan atan kişi hakkında karar verildi

İstanbul’da Perpa Ticaret Merkezinde tartıştığı esnafı 12’nci kattan aşağı atan Çağdaş Boyalı hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Boyalı, "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu cezayı da hükmün açıklanmasını geri bırakıp erteledi.

Şişli'deki ticaret merkezinde, 22 Şubat 2021'de meydana gelen olayda, Çağdaş Boyalı tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan aşağı atmış, 11'inci kata düşen Demirci sakat kalmıştı. Boyalı'ya önce asliye ceza mahkemesinde dava açılmış, daha sonra dosya ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.


(Esnaf İlyas Demirci)

AMELİYAT OLDUĞU İÇİN DURUŞMAYA GELEMEDİ

Çağdaş Boyalı'nın İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, karar duruşması yapıldı. Tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ile taraf avukatları duruşmaya katıldı. İlyas Demirci'nin ise ameliyat olduğu için duruşmaya katılmadığı bildirildi. Demirci'nin avukatı, sanığın eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirterek, bu suçtan cezalandırılmasını istedi.


(Çağdaş Boyalı)

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Çağdaş Boyalı beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Boyalı'nın haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirdiğine hükmetti ve Boyalı'ya "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

ÖNCE ESNAF TOKAT ATTI

Davayla ilgili bir hafta önce mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı da Boyalı'nın haksız tahrik hükümleri uygulanarak cezalandırılmasını talep etmişti. Savcının mütalaasında, taraflar arasındaki kavganın başlama sebebinin taraflarca farklı şekilde anlatıldığı, ancak kamera görüntülerine göre ilk olarak şikayetçi esnafın, sanığın yüzüne tokat attığı belirtilmişti. Daha sonra sanığın, boğuştuğu müştekiyi çekerek asma kat korkuluğundan aşağı doğru düşürdüğü ve müştekinin bu düşme sonucu yaralandığı vurgulanmıştı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Çağdaş Boyalı hakkında "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1,5 ile 4,5 yıl arasında hapis istemiyle İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açmıştı. Bu mahkeme ise suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğuna karar verip, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Çağdaş Boyalı, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.

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Perpa’da esnafı 12’inci kattan atan kişi hakkında karar verildi
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