Perpa’da esnafı 12’inci kattan atmıştı! Ağır ceza mahkemesinde şaşırtan ifadeler

Şişli'deki ticaret merkezinde, 22 Şubat 2021'de meydana gelen olayda, Çağdaş Boyalı tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan aşağı atmış, 11'inci kata düşen Demirci sakat kalmıştı. Boyalı'ya önce asliye ceza mahkemesinde dava açılmış, ancak dosya daha sonra ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE MAHKEMEYE GELDİ

Çağdaş Boyalı'nın İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına bugün başlandı. Olayda sakat kalan İlyas Demirci duruşmaya tekerlekli sandalye ile geldi. Tutuksuz yargılanan sanık Boyalı da duruşmaya avukatıyla geldi.

"ÜSTÜME GELDİ, İTTİM"

Mahkemede savunması yapan sanık Çağdaş Boyalı, "Babamın borcunu yatırmak için Perpa'ya gittim. Parayı yaptırdıktan sonra üst kata çıktım. Yolun ortasında tanımadığım biri üstüme doğru gelmeye başladı. Bana küfürler savurdu, yoluma devam ettim. Sonra beni kıstırdı küfürler etti. Adamı ittim. Gücüm yetmiyordu, çok ağırdı. Gidecekken geri döndüm, 'bana niye böyle yaptınız' dedim. Vurmaya devam etti, çok güçlüydü. Kendimi savunayım derken adamı yerde gördüm" dedi.

"TORUNU YAŞINDAYIM"

Demirci düştükten sonra çevredekilere seslendiğini ve ambulans çağırdıklarını söyleyen Boyalı, öldürmeye teşebbüs etmediğini savundu.

Demirci'yi tanımadığını belirten Boyalı, "Belki torunu yaşındayım. Bu zamana kadar kimseyle kavga bile etmedim. Ben niye öldürmek isteyeyim bir kişiyi. Daha önce kendisini hiç görmedim. Perpa'ya sık gitmem, okul taksiti yatırmak için giderim. Olay günü tektim, üç kişi değildik" diye konuştu.

"ALKOLLÜ OLMASAYDIM TOKATLARDIM"

Boyalı'dan şikayetçi olan İlyas Demirci ise Perpa'da esnaf olduğunu belirterek şunları söyledi: "Lavaboya gidiyordum. Karşımda şekli, tipi kayık 3 kişi duruyordu. Onlardan rahatsız oldum ve alt kata indim. Tuvaletten çıktığımda sanığı karşımda gördüm. Görünce bende bir panik başladı. Üzerine yürüdüm ve bana iki tokat attı. Sonrasında geriye döndüm ve arkamdan bana vurmaya devam etti. İlk darbede kulağım parçalandı. Yerden kalkınca beni tutup aşağıya attı. Ben bir delikanlıya küfür etmem, hakaret ederim. Zaten dövecek olsam tokat atmak yerine yumruk atardım. 13'üncü kat muhasebe katıdır. Orada yabancılar olmaz. 3 kişiyi görünce rahatsız oldum. O gün biraz alkollüydüm. Alkollü olmasaydım, yoluma devam eder üçünü de tokatlardım" şeklinde konuştu.

TANIK DİNLENDİ

Perpa'da çalışan Necati Furkan Acar ise tanık olarak dinlendi. Acar, "Mola için ofisin önüne çıktığım an ses geldi. Koridorun ortasında sanık vardı, merdiven tarafından Demirci geldi. Demirci yalpalaya yalpalaya sanığa yaklaştı, hırpalayarak 'ne soruyorsun lan bana' dedi. Sonra sanık geldi bana, 'bu adamı tanıyor musun' dedi. Ben de olayı bilmediğim için müdahil olmak istemedim. Sanık aşağıya indi sonra tekrar geldi. Bir süre sonra bağırış çağırış duyuldu. Sonrasında sanığın yanına gittim, müşteki yerdeydi. 'Bir şey yapmadım, benim kaçacağım bir şey yok' dedi. Sonra gelip aldılar sanığı. 13'üncü kat çok yoğun. Orada restoran var, mescit var. Her gün 30-40 kişi sırada bekler, ticaret odası var orada" dedi.

PERPA'DA KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme heyeti, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nden İlyas Demirci'nin tedavi evraklarının istenmesine karar verdi. Tedavi evrakları geldikten sonra Demirci'nin Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceğini belirtildi. Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasını da kararlaştırdı. Tutuksuz yargılanan sanık Çağdaş Boyalı hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına hükmedildi. Duruşma 31 Mart'a ertelendi.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Çağdaş Boyalı hakkında "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1,5 ile 4,5 yıl arasında hapis istemiyle İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açmıştı. Bu mahkeme ise suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğuna karar verip, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Çağdaş Boyalı, şimdi 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.