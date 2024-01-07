Peş peşe 3 deprem korkuttu

Bolu'da saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre deprem 7.31 kilometre derinlikte gerçekleşti. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan deprem, çevre illerde de hissedildi. Dün ayrıca Ege Denizi açıklarında saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çandarlı Körfezi açıkları olan sarsıntı 9.18 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin İzmir'in Aliağa ilçesine 7.33 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği tespit edildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de 4 büyüklüğünde ve yerin 8.76 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.