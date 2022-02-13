‘Peşimden gelmek istedi, boğuldu’

İzmir'de önceki akşam Karabağlar ilçesinde evli olduğu öğrenilen Hakkı Öz (43), aracında emniyet kemeri ile boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan sevgilisi Buket Çelik (40) sevk edildiği adliyede tutuklandı. SABAH'ın ulaştığı ifadede Buket Çelik, "Sosyal medya üzerinden tanıştık. 7-8 aydır sevgiliyiz. Olay günü de kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Hakkı alkollüydü. Tartışma sırasında emniyet kemerini boynuna doladım. Sonra onu itip araçtan indim. Hakkı da araçtan inip peşimden gelmek istedi. Sarhoşluğun etkisiyle araçtan inmek isterken boynuna dolanınca hareketsiz kaldı" dedi.