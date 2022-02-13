Haberler Yaşam Haberleri ‘Peşimden gelmek istedi, boğuldu’
Giriş Tarihi: 13.2.2022

‘Peşimden gelmek istedi, boğuldu’

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
‘Peşimden gelmek istedi, boğuldu’
İzmir'de önceki akşam Karabağlar ilçesinde evli olduğu öğrenilen Hakkı Öz (43), aracında emniyet kemeri ile boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan sevgilisi Buket Çelik (40) sevk edildiği adliyede tutuklandı. SABAH'ın ulaştığı ifadede Buket Çelik, "Sosyal medya üzerinden tanıştık. 7-8 aydır sevgiliyiz. Olay günü de kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Hakkı alkollüydü. Tartışma sırasında emniyet kemerini boynuna doladım. Sonra onu itip araçtan indim. Hakkı da araçtan inip peşimden gelmek istedi. Sarhoşluğun etkisiyle araçtan inmek isterken boynuna dolanınca hareketsiz kaldı" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakırköy'de silahlı çatışma
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı:
Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi sona erdi! Beyaz Saray ve Kremlin'den peş peşe açıklamalar
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
SON DAKİKA: Alman basını Rusya'nın Ukrayna işgalinin tarihini verdi! Zelenskiy'den flaş açıklama!
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temel gıda ürünlerine KDV müjdesi: Yüzde 1'e düştü
Ankara metrosundaki skandal görüntülere tepkiler çığ gibi! Bu ne rezalet Mansur Yavaş: Halkın can güvenliği kimlere emanet?
Son dakika haberi: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar: Tahliyeler başladı
Zeytinliği sattı İmamoğlu’na koştu
Kanser olduğunu bilmeden kanser hastalığından kurtuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Peşimden gelmek istedi, boğuldu’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA