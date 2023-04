Peter Jackson Filmleri - IMDB Puanları İle Peter Jackson’ın En İyi Filmleri

Peter Jackson filmleri dendiğinde sinema dünyasına aşina olan herkesin nabzında bir yükselme gerçekleşir. Peter Jackson'ın yapımlarını üstlendiği filmleri büyük bir beğeniyle izleyen sinemaseverler Peter Jackson'ın en iyi filmleri hakkında devamlı araştırma yapar ve bu filmleri tekrar tekrar seyrederler. Peki ya en çok izlenen Peter Jackson filmleri nelerdir? doğru kaynaklardan araştırma yaparak Peter Jackson filmlerini sizler için sıraladık…

Peter Jackson Filmleri

Peter Jackson filmleri özellikle Tolkien okurları tarafından hayranlıkla seyredilir çünkü Peter Jackson'ın asıl ünlenişi The Lord of The Rings yani Türkçesiyle Yüzüklerin Efendisi adlı film serisi ya da üçlemesiyle gerçekleşmiştir. Edebi değeri olan eserleri sinemaya aktaran Peter Jackson pek çok sinema severin ve Tolkien hayranının takdirini ve saygısını kazanmıştır.

Peter Jackson'ın En İyi Filmleri

Peter Jackson'un en fazla beğenilen filmlerini sıralama halinde sinemasever okuyucularımız için aktardık.

1- Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2004) – 9.7 IMDb Puanı

Peter Jackson Yüzüklerin Efendisi üçlemesini çekmeden önce de ünlü bir film yapımcısıydı fakat The Lord of The Rings yapımı onun ününü dünya çapına yayarak tarihe geçmesini sağladı. Tek yüzüğün hikayesinin son bulduğu Kralın Dönüşü adlı film Jackson'ın en başarılı filmi olarak kayıtlara geçmiştir.

2- Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2002) 9.5 IMDb Puanı

Yüzüklerin Efendisinin ilk filmi olan Yüzük Kardeşliği üçlemenin hikayesini anlatması ve en önemli olayların gerçekleşmesi açısından çok önemlidir. Bu filmde aksiyon sahneleri diğer iki filmdeki kadar yoğun değildir.

3- Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2003) – 9.5 IMDb Puanı

Senaryo anlamında önemli gelişmelerin yaşandığı İki Kule filmi üçlemenin en sevilen filmlerindendir. Bu filmde Frodo Hüküm Dağı'na çok yaklaşırken Rohan, Isengard'a karşı destansı bir savunma gerçekleştirmiştir.

4- The Beatles: Get Back (2021) – 9.4 IMDb Puanı

The Beatles hakkında yapılmış olan bu önemli yapıtın yönetmen koltuğunda oturan Peter Jackson müzik severleri de mutlu etmeyi başarmıştır.

5- The Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (2013) 8.7 IMDb Puanı

Üçlemenin ikinci filmi olan Smaug'un Çorak Toprakları filminde cüceler sonunda topraklarına ulaşır ve Smaug ile mücadeleye hazırlıklara başlarlar.

6- The Hobbit: Beş Orduların Savaşı (2013) 8.5 İMDb Puanı

Üçlemenin son filmi olan Beş Orduların Savaşında Orta Dünyanın halkları ortak bir çıkar için birbirleriyle savaşacaklardır.

7- The Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (2012) 7.8 IMDb Puanı

Peter Jackson'un Tolkien evreninden beyaz perdeye aktardığı eserlerden bir tanesidir. Bu film 3 dalda Oscar adayı olarak başarısını kanıtlamıştır. Bilbo Baggins'in hikayesinin başlangıcını aktarır, yüzüğün bulunuşu ve kadim bir Orta Dünya halkı olan cücelerin tarihi için önemlidir.

8- King Kong (2005) 7.2 IMDb Puanı:

Peter Jackson denildiğinde her ne kadar Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemeleri akla gelse bile Peter Jackson beyaz perdede büyük başarıları farklı filmlerle de elde etmeyi başarmış büyük bir film yapımcısıdır. King Kong'da onun en önemli işlerinden bir tanesidir. Bu filmde 1933 senesindeki ABD "Büyük Bunalım" adı verilen tarihsel süreci yaşamaktadır. And Darrow ise düzenle barışık bir adam olmadığından dolayı açlıktan ölmek üzeredir.

9- The Frighteners (1996) 7.1 IMDb Puanı

Sevimli Hayaletler olarak Türkçeye çevrilebilecek bu filmde Peter Jackson hem yönetmenlik hem de yazarlık yapmıştır. Karısının vefat ettiği bir otomobil kazasının ardından bir adam ölülerle konuşabildiğinin farkına varır.

10- Bad Taste (1987)

Peter Jackson'ın beyaz perde serüveninin ilk yapımlarından olan Bad Taste galaksiler arası insan eti arayan bir grup uzaylının küçük bir kasabada yaşayan insanları ortadan kaldırmalarını anlatmaktadır. Filmin konusu korku ve bilim kurgudur. Peter Jackson'ın ilk filmi olması bakımından yapımcının kariyerinde önemli bir yeri vardır.