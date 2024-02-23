Petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ınSilvan ilçesine bağlı kırsal Duru mahallesinde bulunan ve daha önce açıldığı belirtilen petrol kuyusu bugün TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) Batman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden açılırken patlama meydana geldi. Metan ya da hidrojen sülfür gazının sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlamada, İhsan Tunar (34) yaşamını yitirirken, Veysel Sert (44) yanarak yaralandı. Olaydan sonra bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama ile birlikte yaşamını yitiren işçinin yakınları araçları ile olay yerine giderken araç takla attı. Meydana gelen trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.