Peygambere kadar uzanan ilim geleneği; Osmanlı’nın mezuniyet belgeleri

Uzman isim koleksiyoner ve yazar Enver Beşinci, 'Osmanlıdan Günümüze İcazetten Diplomaya' isimli çalışmasıyla, Osmanlı'nın mezuniyet belgelerine ışık tutuyor. Beşinci, 2010 yılından itibaren, yurtdışından ve ülkemizin çeşitli şehirlerinden topladığı icazetname, şahadetname ve diplomalarla geniş bir koleksiyon oluşturdu.

PEYGAMBERE KADAR UZANAN İLİM GELENEĞİNİN PARÇASI

Enver Beşinci, icazetname geleneğinin çok köklü bir gelenek olduğunu ve Hz. Peygambere kadar uzanan ilim geleneğinin bir parçası olduğunu belirtti.

Osmanlı'da okulların kurumsallaşması ve mekteplerin kurulmasından sonra 'Şahısların güvenirliğini kurumlara yüklemiş olduğunu' anlatan Beşinci, mezuniyet belgesi olarak icazetnamelerin yerine şahadetnamelerin verilmeye başlandığını aktardı.

Çeyrek asırdır koleksiyonerlik yapan Enver Beşinci, 'Bu belgeler bize ait değil, insanlığın malı. Biz sadece muhafaza ederek geleceğe bir köprü olması açısından kültür ve ilim zenginliğimizi geçmişten geleceğe tebarüz eden o geleneği, nasıl ulaştırabiliriz' derdinde olduğunu söyledi.