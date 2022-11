Photoshop Fotoğraf Kalitesi Arttırma Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Fotoğraf Kalitesi ve Çözünürlük Arttırma Aracı

Dijitalde kullanılacak görseller yüksek çözünürlüklü olmalıdır, ancak değillerse photoshop fotoğraf kalitesi arttırma ile bu sorun büyük oranda çözülebilir. Bunun için fotoğraf çözünürlük arttırma aracı kullanılmalıdır. Photoshop fotoğraf piksel arttırma sayesinde, bulanık ve düşük kaliteli fotoğrafların görünümü iyileştirilir. Photoshop'ta bir resmin çözünürlüğü nasıl arttırılır sorusu mühimdir. Çünkü, kalitesiz görseller profesyonellikten uzak bir imaj çizer. Bu işlem nasıl yapılır?

Photoshop Fotoğraf Kalitesi Artırma Nasıl Yapılır?

Yüksek çözünürlüklü, kaliteli ve canlı görseller, iyi bir web sitesinin olmazsa olmaz özellikleri arasında yer alır. İnsanlar her ne arıyor olursa olsun, ziyaret ettiği bir sayfadaki fotoğrafların kaliteli olmasını bekler. Aynı durum, sosyal medya için de söz konusudur. Düşük kaliteli fotoğrafların kullanılması, ziyaretçilerin gözünde amatör olduğunuz izlenimi yaratır. Emek verilmiş görsel tasarımlar ve kaliteli fotoğraflar, her zaman iyi bir imaj çizer. Sadece iş hayatı için değil, insanların çoğu şahsi fotoğraflarının çözünürlüğünü artırmak için de Adobe Photoshop'a ihtiyaç duyar. Birçok kişi, özel bir anını ölümsüzleştirdiği bir fotoğrafın veya çok sevdiği bir manzaraya ait karenin yüksek kaliteli olmasını ister. Fakat farklı şartlar altında, her zaman iyi sonuçlar elde edilemeyebilir. Bu durumda, Adobe Photoshop'u kullanmak en mantıklı seçenektir.

Programın en önemli özelliklerinden biri olan fotoğraf kalitesini artırmak için izlenmesi gereken yol hiçte zor değildir. Bir kere öğrenildikten sonra rahatlıkla yapılabilir.

Düşük kaliteli fotoğraf dosyasını açmalı ve üst ekran çubuğunda bulunan Görüntü > Görüntü Boyutu'na tıklamalısınız.

Yeniden Örnekle onay kutusunu seçmeli ve resmin boyutları için gereken ayarlamaları yapmalısınız. Görüntü Boyutu iletişim kutusu, görselin çözünürlüğünü yükselten çok sayıda enterpolasyon seçeneğini barındırır. Sol tarafta ön izleme seçeneği ve sağ tarafta ayarlar vardır.

Yeniden Örnekle seçeneğini iptal ederseniz, fotoğrafın çözünürlüğünü ve piksellerini yeniden ayarlayabilirsiniz. Öte yandan, Yeniden Örnekle'yi seçebilir, Genişlik ve Yükseklikten piksel ayarları yaparak görüntünün kalitesini inç veya cm olarak artırabilirsiniz.

Belirlenen oranları uygulamak için bağlantı simgesine tıklamalısınız. Bu özellik sayesinde, genişlik oranlarını değiştirirken yükseklik otomatik olarak ayarlanır. Fakat, yapılan ayarları korumak için mutlaka bağlantı tıklanmalıdır.