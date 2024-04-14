Piknikçi ayıbı

Ballıkaya Deresi üzerinde 1977-1983 yılları arasında, bölgedeki tarım arazilerini sulamak için kurulan Demirtaş Barajı, 2 bin 160 hektar tarım arazisinin su ihtiyacını karşılarken, çevresindeki mesire alanları piknikçilerin de uğrak noktası oluyor. Toplanmayan atıklar nedeniyle barajın kıyısında çöp yığınları oluşurken, atıklar hem barajdaki balıkların hem de baraj çevresindeki yeşil alanlarda otlayan büyük ve küçükbaş hayvanların sağlığını olumsuz etkiliyor.Piknikçilerin baraj çevresinde bıraktığı kirliliğin hava sıcaklığıyla arttığını anlatan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir (50), "Burası, Bursa Ovası'nı sulama amaçlı yapılmış bir barajdır. Etrafında da yaklaşık 35 bin metrekarelik bir piknik alanı var. Havaların ısınmasıyla birlikte, bu mesire alanları, piknik alanları, tüm Türkiye'de olduğu gibi aktifleşmeye başladı. Burada da daha havaların ısınması birkaç gün olmasına rağmen, ciddi bir kirlilik söz konusu. Buraya gelen piknikçiler, yediklerini, içtiklerini, ambalajlarını buraya bırakıp gitmiş. Yurttaşlarımızdan bu piknik alanlarına, arabalarıyla gelip piknik yapmalarını, yaptıktan sonra atıklarını, ambalaj atıklarını, yediklerini, içtiklerini, arabalarına güzel bir şekilde poşetleyip, torbalayıp, geri götürüp, kent çöplüğüne atmalarını rica ediyoruz. Çünkü burası bir doğal alandır. Bu doğal alanları korumamız gerekiyor" dedi.Atıklar nedeniyle sadece çevrenin değil, barajdaki balıklar ve kurbağalar ile su kuşlarının da zarar gördüğünü belirten Demir, "Burası aynı zamanda bir su havzasıdır. Burada su kuşları var. Su kuşlarının da beslenme alanı burası. Suyun içerisinde kurbağalar ve balıklarımız var. Şimdi buraya biz plastik atıklarımızı attığımız zaman, bu suya gidiyor. Su kuşları burada, onların içindeki, ambalaj atıklarının içerisindeki gıdalara ulaşmak için pet şişeleri ve naylon poşetleri de yemiş oluyor. Kimileri boynuna dolanıyor, ayağına dolanıyor, pençesine dolanıyor, kanadına dolanıyor. Bazen de o atıklardan zehirleniyorlar. Sindirim sistemini bozuyor. O nedenle de burası sadece bizim kullanımımıza açık alan değil, hayvanların da doğal alanıdır. Bütün doğal alanlarda olduğu gibi dikkat etmeliyiz" dedi.