Pilates Faydaları Nelerdir? Pilates Ne İşe Yarar, Sağlığa Etkileri Neler, Haftada Kaç Gün Yapılmalı?

Pilates faydaları nelerdir sorusu spora ilgi duyanlar için önemlidir. Çünkü özellikle esnemek isteyenlerin tercih etmesi gereken aktiviteler arasında yer alıyor. Bu bakımdan pilates faydaları çok iyi araştırılmalıdır. Bu şekilde yapılan hareketlerin hangi açılardan fayda sağladığını bilmek büyük bir önem taşıyor. Pilates faydaları neler soruları internet üzerinde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak reformer pilates ne işe yarar sorusu da bu alana ilgi duyanlar için önemli. Pilates ne işe yarar, sağlığa etkileri neler, haftada kaç gün yapılmalı sorularının yanıtları yazımızın devamında.

Pilatesin Yararları Neler?

Pilates birçok bakımdan faydalı bir aktivitedir. Gün boyu hareketsiz olan kişiler bu aktivite ile son derece esnek bir vücut yapısına kavuşabiliyor. Özellikle saatlerini masa başında ve bilgisayarda geçiren kişilerin düzenli olarak pilates yapması önerilenler arasında yer alıyor. Pilatesin şu faydaları bulunuyor:

Vücudun daha esnek bir yapı kazanmasını sağlar.

Mental ve fiziksel açıdan gelişime katkı sağlar.

Nefes alıp vermeyi daha düzenli bir hale getirir.

Kalori yakma oranlarını artıran bir yapısı vardır.

Bel ve boyun fıtığı olma risklerini en aza indirir.

Sıkılaşmaya yardımcı olur ve fit görünmenizi sağlar.

Bu avantajları sayesinde pilates hayatınızın önemli bir parçası haline gelebilir. Ancak pilates yaparken belirli konulara dikkat etmek gerekiyor. Her şeyden önemlisi bu aktivite için ihtiyaç duyduğunuz birtakım spor malzemelerine gereksinim duyuyorsunuz. Pilates yapabilmek için mutlaka uzmanlardan destek almanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor.

Pilatesin Yan Etkileri Var mı?

Her spor dalında olduğu gibi pilates sporunda da bulunuyor. Bu bakımdan öncesinde bu sporu nasıl uygulamanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Pilates yapabilmek için alanında uzman kişilerden yardım almanız gerekiyor. Aynı zamanda bel, sırt, boyun bölgesinde ciddi sorunları olan kişilerin doktorlarına danışmadan pilates yapmamaları gerekiyor. Bununla birlikte uykusuzluk ve bitkinlik problemi yaşayan kişiler düzenli pilates yaparak bu sorunlarını kısa süre içerisinde çözebilirler. Sporu yaparken bir kas problemi yaşarsanız mutlaka doktora görünmeye dikkat etmeniz gerekiyor.

Pilates Ne İşe Yarar, Sağlığa Etkileri Neler, Haftada Kaç Gün Yapılmalı?

Pilates vücudun esnetilmesinde önemli bir yere sahip. Bununla birlikte sağlık açısından birçok önemli faydası bulunan bir spor dalıdır. Haftada en az 3 gün pilates yapmak vücudun daha da esnek bir yapıya kavuşmasına yardımcı oluyor. Ancak düzenli yapmak vücudun esneklik kazanmasında oldukça önemli bir konudur.