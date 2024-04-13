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Giriş Tarihi: 13.4.2024 14:03 Son Güncelleme: 13.4.2024 14:10

Pilotlar tehlike atlattı drone uçuşu yasaklandı

Havadan tahliyeler sırasında haber amaçlı kaldırılan drone, pilotlara zor anlar yaşattı. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada done uçuşunun yasaklandığı bildirildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Pilotlar tehlike atlattı drone uçuşu yasaklandı

Antalya'da teleferik faciasının ardından havadan kurtarma çalışmaları helikopter desteği ile sona yaklaşıldı. Havada asılı şekilde bulunan 5 kabinde 29 kişi için tahliye çalışmaları devam ediyor. AFAD en geç iki saat içinde tahliye işlemlerinin tamamlanacağını bildirdi. Böylece havada asılı kalan 184 kişinin tahliye operasyonun başarı ile gerçekleşmiş olacak.

PİLOTLAR UYARDI

Havadan tahliyeler sırasında haber amaçlı kaldırılan drone, pilotlara zor anlar yaşattı. Helikopter pilotları uçuş güvenliklerinin riske atıldığını belirterek aşağıdaki görevlileri uyardı. Drone uçuşunun yasaklanmasın istedi. Antalya Valiliği bölgede drone uçurtulmasının kesinlikle yasak olduğunu belirterek bölgede görev yapan basın mensuplarını uyararak, "Drone kaldırmamanız önemle rica olunur. Drone uçurtmanız kesinlikle yasak" uyarısında bulundu.

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Pilotlar tehlike atlattı drone uçuşu yasaklandı
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