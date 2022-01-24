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Giriş Tarihi: 25.1.2022

Pınar canlı canlı yakıldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Pınar canlı canlı yakıldı
MUĞLA'DA boğularak öldürülüp cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davada 9'uncu duruşma yapıldı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı, Afyon T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle, Pınar Gültekin'in annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin ve Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ile Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı katıldı. Duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek suç delillerini gizlediği ve ortadan kaldırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan katil zanlısı Avcı'nın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan hazır bulundu. Duruşmada Adli Tıp ek raporunun mahkemeye ulaştığı açıklandı. Buna göre Gültekin avukatı Rezan Epözdemir ve Kübra Deniz Çelik, Pınar'ın canlıyken yakıldığının bir kez daha sabitlendiğini bildirdi. Adli Tıp raporunda Pınar'ın canlıyken yangına maruz kaldığı oybirliğiyle sabitlendi. Gültekin'in canavarca hisle öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca ölümden sonra geçen sürenin belirlenmesinde kullanılan postmortem değişimlerin ileri derecede yanma ve doku kayıpları nedeniyle değerlendirilemediği, mevcut verilerle kişinin ölüm zamanının bilinemediği belirtildi.

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Pınar canlı canlı yakıldı
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