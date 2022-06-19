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Giriş Tarihi: 19.6.2022 19:43 Son Güncelleme: 19.6.2022 19:44

Pınar Gültekin davasında karar bekleniyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Pınar Gültekin davasında karar bekleniyor

Muğla’da vahşice katledilen Gültekin’in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davanın 13’üncü duruşması yarın Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da başlayacak. Mahkeme, sanık Avcı’nın önceki duruşmada sunduğu delileri kabul etmemişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Avcı’nın yargılandığı davada karar çıkması bekleniyor.

Muğla'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (33) yargılandığı davanın 13'üncü duruşması, yarın saat 10.30'da, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. Önceki duruşmalarda adli tıp raporuna göre Pınar Gültekin'in canlıyken yakıldığı sabitlenmişti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Avcı'nın kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istemişti.

Ayrıca, cinayete iştirak ettiği iddiasıyla tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı hakkında, Pınar Gültekin'i canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheli Mertcan Avcı hakkında Pınar Gültekin'e yönelik 'Canavarca Hisle veya Eziyet çektirerek Öldürmeye İştirak' suçundan tanzim edilen iddianamesini iade etmişti.

Gültekin'in yaşarken diri diri yakılmasını gerekçe gösteren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemenin iade kararına itiraz etmişti. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin iade kararını kaldırmıştı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Mertcan Avcı'nın mevcut delil durumu, aynı delil durumu ile sanığın tutuklanma taleplerinin reddedilmesi, kaçma şüphesinin olmaması, adli kontrol tedbirlerine uyması nedeniyle itiraz yolu açık olmak üzere tahliye etmişti. Sanık Cemal Metin Avcı, davanın 12'nci duruşmasında yeni deliller sunmuş, ancak mahkeme bu delileri kabul etmemişti.

KARAR BEKLENİYOR

Davanın 12'nci duruşmasında mahkeme, sanık Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın 13'üncü duruşması saat 10.30'da başlayacak. Duruşmaya katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı, Mertcan Avcı, Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ile babası Sıddık Gültekin ve taraf avukatlarının katılması bekleniyor. Kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Avcı'nın yargılandığı davada kararın çıkması bekleniyor.

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Pınar Gültekin davasında karar bekleniyor
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