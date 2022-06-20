Pınarcık katliamında katledilen 30 sivil anıldı

Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık Köyü'nde 20 Haziran 1987'de bölücü terör örgütü PKK sivilleri hedef alarak 16'sı çocuk, 8'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere 30 sivili şehit etti.

30 şehit, Pınarcık şehitliğinde bulunan mezarları başında dualarla anıldı.

Anma törenine Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve beraberindekiler katıldı.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Edilen duaların ardından Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programda gazetecilere açıklama yapan Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, "Bugün 20 Haziran Mardin Ömerli ilçemiz Pınarcık köyümüzde terörün çok çirkin, kanlı yönünü bugün burda Şehitlerimizi anarak birkez daha görüyoruz. Tabi burada özellikle Şehit verdiğimiz vatandaşlarımız arasındaki çocuklarımızın olması da bize terörün hiç bir kutsalın, etiğinin, değerinin olmadığını gösteriyor. İnşallah terörün kökünün kazındığı bu al bayrak altında mutlu huzurlu günlerde ilelebet Türkiye Cumhuriyetinin payidar kaldığı günlere birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde erişeceğiz. bu acılar inşallah bir daha yaşanmaz temennisi ile beraber rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin diyorum." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ da şunları söyledi:

"Tabi bugün burada sözün bittiği noktadayız. Bundan sonra artık söylenecek sözün olmadığı yani insanlık tarihinin görülebilecek en büyük en vahşi katliamın yaşandığı bölgedeyiz. Yani beşikteki çocuktan, yaşlısına burda katledildiği soykırıma uğranan bir coğrafyadayız. Hakikaten insanlık adına söylenecek çok şeylerin olduğu bir coğrafyada bu insanların bedenlerini canlarını ortaya koyarak birlik beraberliğimizin en büyük teminatı olduğunu gösterdiler. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bir daha bizlere, bu insanlara böyle acılar yaşattırmasın."