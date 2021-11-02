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Giriş Tarihi: 2.11.2021

“Pınar’da nasıl canım acıdıysa Şebnem’de de o kadar acıdı”

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
“Pınar’da nasıl canım acıdıysa Şebnem’de de o kadar acıdı”

Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı, 7’nci kez hâkim karşısına çıktı. Baba Gültekin, kızıyla aynı kaderi paylaşan Şebnem’in ailesine destek verdi

Muğla'da, 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı (32), 7'nci kez hâkim karşısına çıktı. Katil zanlısının, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, tutuksuz sanıklar Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, babası Selim Avcı, eski eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan da hazır bulundu. Annesi Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, Adli Tıp'tan gelen rapor ve maktulün telefonunun Android şifresiyle ilgili ABD'ye yazılan müzekkereye ilişkin son durum değerlendirildi.



'ADALET İSTİYORUZ'
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, davayı takip etmek için her duruşmaya katıldıklarını ve 5 bin kilometre yol geldiklerini belirterek, "Bizim içimiz yanarken, katilin ailesi dışarıda geziyor. Sadece adalet istiyoruz. Denizli'de öldürülen Şebnem Şirin'in de bir ailesi var. Sadece o kız değil, bütün ailesi öldü. Pınar'da canım nasıl acıdıysa, Şebnem'de de o kadar acıdı" ifadelerini kullandı. Mahkeme, zanlı Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanıklar Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı, Eda Karagül ile Ayten Avcı'nın ise tutuklanma taleplerinin reddine karar verildi.

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“Pınar’da nasıl canım acıdıysa Şebnem’de de o kadar acıdı”
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