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Giriş Tarihi: 11.3.2023

Pınar’ın katiline bu kez ağırlaştırılmış müebbet

Pınar Gültekin’i öldürmekten 23 yıl hapis cezası verilen Cemal Metin Avcı, “tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan” ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm oldu

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Pınar’ın katiline bu kez ağırlaştırılmış müebbet
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'i (27), 2020 Temmuz'unda boğarak öldürüp, bir varile koyarak yaktıktan sonra üzerine beton döktüğü iddiasıyla tutuklanan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Haziran'da görülen 13'üncü duruşmada, Avcı hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmış ve cezası 23 yıla düşmüştü. Mahkeme cinayete iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın ise beraatine karar vermişti.




YENİDEN KARAR VERİLDİ
Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi. Sanıkların yargılanmasına dün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Savcı, Avcı hakkında haksız tahrik hükümlerinin kaldırılmasını ve "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Mertcan Avcı hakkında da beraat kararının kaldırılmasını ve "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirakten" ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, sanık Avcı'ya uygulanan haksız tahrik indirimini kaldırarak, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ise suç delillerini gizlemekten dolayı 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Pınar’ın katiline bu kez ağırlaştırılmış müebbet
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