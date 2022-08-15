Piramit satış sistemiyle dolandırıcılık yaptılar

DETERJANPAZARI.com adlı internet sitesi üzerinden 40 bin kişiden 100 milyon liralık vurgun gerçekleştiren Deterjan Pazarı adlı firmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Firmanın sahibi Süleyman Kocabaş, üyelerine deterjan hammaddeleri satıp, "Yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" sloganlarıyla adını duyurdu. Ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderildi. 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu. Mağdurlar paralarını alamamaya başlayınca Kocabaş üretilen banyo toplarını Morsil adında deterjana dönüştürdüklerini iddia ederek üretime devam etmelerini istedi. Ürettikleri banyo toplarını firmaya getiren vatandaşlara "bozuk", "kırık", "uygun değil" diyerek eksik ödeme yapan firma, üretilen hiçbir ürünü satmayarak fabrikada bekletti. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı'ndan firma hakkında rapor talep etti. Rapora göre şirketin sistemi devam ettirebilmesi için 500 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Ancak bu ödemenin yapılması imkânsız. Raporda şirket sahibi ve yetkililerinin piramit satış sistemine benzer davranış içinde olduğu, söz konusu fiillerin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu değerlendirildi.