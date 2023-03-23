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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Pisi pisine ölüm

İstanbul’da inşaatta temizlik işçisi olarak çalışan Gültekin Işık, arkadaşı R.Ö.’nün 4’üncü kattan döktüğü molozların kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Pisi pisine ölüm
İstanbul Hadımköy'de önceki gün sabah saatlerinde 7 katlı inşaatın 4'üncü katında temizlik yapan R.Ö., el arabasına doldurduğu molozları inşaattan aşağıya döktü. R.Ö.'nün döktüğü molozlar, o sırada inşaatın arsa kısmında çalışan iş arkadaşı Gültekin Işık'ın kafasına isabet etti. Kafasına düşen beton ve moloz yığınları ile ağır yaralanan 45 yaşındaki Işık'ın yardımına arkadaşları koştu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Gültekin Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gültekin Işık'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra panikle kaçan R.Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Pisi pisine ölüm
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